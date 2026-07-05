¡Kane sentencia a México! Gol de Inglaterra pone un pie en cuartos con el 3-1 en el Mundial 2026
¡Kane sentencia a México! Gol de Inglaterra pone un pie en cuartos con el 3-1 en el Mundial 2026

volvió a golpear en el momento justo. A los 60 minutos del compromiso, Harry Kane apareció dentro del área para conectar un potente remate cruzado que dejó sin opciones al arquero y decretó el 3-1 parcial en favor del conjunto europeo.

El capitán inglés aprovechó un espacio en la defensa rival y definió con categoría para ampliar la diferencia en el marcador, acercando a los ‘Three Lions’ a los cuartos de final del Mundial 2026.

Con este tanto, Inglaterra toma una ventaja importante frente a un México que ahora necesita una remontada épica para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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