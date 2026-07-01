Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Doblete y remontada! Kane aparece en el cierre del partido y le da victoria a Inglaterra sobre RD Congo
En el momento más tenso del partido para la selección de Inglaterra, apareció su goleador, Harry Kane, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El delantero del Bayern Múnich anotó un doblete histórico con dos notables definiciones a los 75 y 86 minutos de juego, en el difícil encuentro ante la República Democrática del Congo, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con estos goles, llega a las 84 anotaciones en 118 partidos disputados con su combinado nacional. Además, es el quinto gol que anota en esta edición y se mete en lo más alto de la consideración en esta estadística.
PRIMER GOL DE HARRY KANE
NUNCA LO PODÉS DEJAR SOLO EN EL ÁREA: Inglaterra movió la pelota de un lado a otro hasta conectar con Harry Kane, quien empató la historia entre Inglaterra y RD Congo.