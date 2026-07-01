El goleador histórico de su selección apareció a los 75 y 86 minutos de juego por los dieciseisavos del Mundial. (Foto: Getty)
El goleador histórico de su selección apareció a los 75 y 86 minutos de juego por los dieciseisavos del Mundial. (Foto: Getty)

En el momento más tenso del partido para la selección de , apareció su goleador, , en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El delantero del Bayern Múnich anotó un doblete histórico con dos notables definiciones a los 75 y 86 minutos de juego, en el difícil encuentro ante la República Democrática del Congo, por los dieciseisavos de final del . Con estos goles, llega a las 84 anotaciones en 118 partidos disputados con su combinado nacional. Además, es el quinto gol que anota en esta edición y se mete en lo más alto de la consideración en esta estadística.

PRIMER GOL DE HARRY KANE

SEGUNDO GOL DE HARRY KANE

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