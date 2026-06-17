El mediocampista del PSG aprovechó una precisa asistencia de Pedro Neto para abrir el marcador en el Reliant Stadium de Houston. (Foto: Getty)
El mediocampista del PSG aprovechó una precisa asistencia de Pedro Neto para abrir el marcador en el Reliant Stadium de Houston. (Foto: Getty)

alcanzó la ventaja sobre la República Democrática del Congo, apenas a los 6 minutos de juego en su debut por el Grupo K del . El veloz mediocampista del París Saint Germain, , aprovechó una notable asistencia de Pedro Neto, para dejar sin opciones al golero rival, que solo siguió con la vista la trayectoria del balón. Los europeos dominan el encuentro y hacen pesar su jerarquía en el Reliant Stadium de Houston. Cabe mencionar que Cristiano Ronaldo es titular en este encuentro y lidera el ataque de su combinado nacional.

MIRA EL GOL DE NEVES

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