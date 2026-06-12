Gol de Jovo Lukić para el 1-0 de Bosnia vs. Canadá. (Video: ESPN)
Gol de Jovo Lukić para el 1-0 de Bosnia vs. Canadá. (Video: ESPN)

Dicen que dos cabezazos en el área son gol. Así ocurrió en la apertura del marcador del choque entre y , con el gol de los europeos, gracias a la anotación del atacante Jovo Lukic, quien fue asistido por su compañero Sead Kolasinac a los 21 minutos de un partido muy igualado. Este encuentro es válido por la primera jornada del Grupo B del , serie que también integran las selecciones de Suiza y Catar.

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