La selección de Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con una victoria vibrante por 6-4 sobre Francia y aseguró el tercer lugar del certamen. En los descuentos, Jude Bellingham protagonizó una gran jugada individual, dejó atrás a la defensa francesa gracias a su velocidad y potencia, y definió con categoría para marcar el sexto tanto inglés a los 97 minutos.
El gol terminó por sentenciar un partido repleto de emociones, en el que Francia intentó reaccionar hasta el final, pero no logró evitar la derrota. Las cámaras captaron la desazón de Kylian Mbappé, quien, pese a firmar un doblete, no pudo evitar que los ‘Bleus’ se quedaran fuera del podio.
Sin embargo, el delantero francés también dejó una marca histórica. Con sus dos anotaciones llegó a los 10 goles en la presente edición del Mundial, convirtiéndose en el primer futbolista en alcanzar esa cifra en una sola Copa del Mundo desde que el alemán Gerd Müller lo hiciera en México 1970.
Aunque la actuación individual de Mbappé quedará en los libros de historia, fue Inglaterra la que celebró al quedarse con el tercer puesto gracias a una contundente actuación colectiva y al gol definitivo de Bellingham en el cierre del compromiso.