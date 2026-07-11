¡Golpe inglés! Gol de Bellingham, quien cazó un rebote y desató la locura ante Noruega (Foto: AFP)
¡Golpe inglés! Gol de Bellingham, quien cazó un rebote y desató la locura ante Noruega (Foto: AFP)

La selección de encontró el gol cuando el partido entraba en el primer tiempo complementario ante por los cuartos de final del .

A los 92 minutos, Morgan Rogers sacó un remate de larga distancia que el arquero Orjan Nyland no logró controlar. El rebote quedó servido para Jude Bellingham, que apareció dentro del área para definir y poner el 2-1 parcial frente a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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