¡El ‘9′ araña! Golazo de Julián Álvarez para el agónico 2-1 de Argentina ante Suiza para soñar con la semifinal (Foto: AFP)
¡El ‘9′ araña! Golazo de Julián Álvarez para el agónico 2-1 de Argentina ante Suiza para soñar con la semifinal (Foto: AFP)

Cuando el partido parecía encaminado a los penales, apareció Julián Álvarez para convertirse en el héroe de . A los 111 minutos del tiempo suplementario, el delantero sacó un remate bombeado que superó al arquero suizo y puso el 2-1 definitivo en los cuartos de final del .

El tanto desató la euforia de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio, que celebraron con locura la clasificación a las semifinales. Con este triunfo, la vigente campeona del mundo dejó en el camino a Suiza y ahora se medirá con Inglaterra en la lucha por un cupo en la gran final.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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