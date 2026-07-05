¡Reaccionó el Tri! Gol de Julián Quiñones y le puso suspenso al México vs. Inglaterra por octavos de final del Mundial (Foto: AFP)
¡Reaccionó el Tri! Gol de Julián Quiñones y le puso suspenso al México vs. Inglaterra por octavos de final del Mundial (Foto: AFP)

volvió a meterse en el partido antes del descanso. Al minuto 42 del primer tiempo, Julián Quiñones aprovechó una gran acción colectiva para vencer al arquero inglés y marcar el 1-2 en el duelo correspondiente a los octavos de final del .

La jugada nació tras una rápida combinación en campo rival que desarmó a la defensa de Inglaterra. Quiñones apareció en el momento justo dentro del área y definió con precisión para descontar en un momento clave del encuentro.

Con este tanto, el conjunto dirigido por Javier Aguirre recuperó la esperanza antes del entretiempo y dejó abierto el compromiso frente a una selección inglesa que había golpeado primero con un doblete de Jude Bellingham.

El gol del delantero mexicano encendió a los aficionados del ‘Tri’, que ahora sueñan con una remontada para conseguir el boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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