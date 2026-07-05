México volvió a meterse en el partido antes del descanso. Al minuto 42 del primer tiempo, Julián Quiñones aprovechó una gran acción colectiva para vencer al arquero inglés y marcar el 1-2 en el duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.
La jugada nació tras una rápida combinación en campo rival que desarmó a la defensa de Inglaterra. Quiñones apareció en el momento justo dentro del área y definió con precisión para descontar en un momento clave del encuentro.
Con este tanto, el conjunto dirigido por Javier Aguirre recuperó la esperanza antes del entretiempo y dejó abierto el compromiso frente a una selección inglesa que había golpeado primero con un doblete de Jude Bellingham.
El gol del delantero mexicano encendió a los aficionados del ‘Tri’, que ahora sueñan con una remontada para conseguir el boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo.