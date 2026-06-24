¡Apareció el goleador! Gol de Julián Quiñones a favor de México ante República Checa por el Mundial

La selección de México volvió a golpear en el Mundial 2026. A los 61 minutos, Julián Quiñones apareció en el lugar indicado para marcar el segundo tanto del encuentro ante República Checa tras una jugada colectiva que nació en los pies del joven Gilberto Mora.
La acción comenzó con un gran desmarque de Jorge Sánchez por la banda derecha. El lateral fue habilitado con un preciso pase de Mora, quien volvió a demostrar toda su calidad y visión de juego pese a su corta edad.
Sánchez ingresó al área y sacó un remate que fue bloqueado por la defensa rival. Sin embargo, el rebote quedó servido dentro del área y Julián Quiñones reaccionó más rápido que todos.
El atacante mexicano no desaprovechó la oportunidad y empujó el balón al fondo de la red para ampliar la diferencia en el marcador y acercar a su selección al objetivo de asegurar la clasificación.
Con este tanto, México confirmó su superioridad en el partido y mantuvo el control de las acciones en un momento clave del encuentro.