Gol de Julián Quiñones para el 1-0 de México vs. Sudáfrica. (Video: ESPN)
Gol de Julián Quiñones para el 1-0 de México vs. Sudáfrica. (Video: ESPN)

La abrió el marcador sobre Sudáfrica, gracias a un potente remate de su delantero , apenas a los 9 minutos de juego. Esto, luego de aprovechar un error en salida del rival. El futbolista de 29 años no lo pensó dos veces y definió entre las piernas del golero Ronwen Williams para destara el júbilo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que luce lleno de rincón a rincón. Cabe precisar que este es el primer choque del y es válido por el Grupo A de la competencia. Esta serie la completan las selecciones de Corea del Sur y República Checa.

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