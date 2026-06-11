La selección de México abrió el marcador sobre Sudáfrica, gracias a un potente remate de su delantero Julián Quiñones, apenas a los 9 minutos de juego. Esto, luego de aprovechar un error en salida del rival. El futbolista de 29 años no lo pensó dos veces y definió entre las piernas del golero Ronwen Williams para destara el júbilo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que luce lleno de rincón a rincón. Cabe precisar que este es el primer choque del Mundial 2026 y es válido por el Grupo A de la competencia. Esta serie la completan las selecciones de Corea del Sur y República Checa.
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