El delantero del Atalanta de la Serie A marcó de cabeza, y terminó con el récord mundialista del golero español Unai Simón. (Foto: Getty)
El delantero del Atalanta de la Serie A marcó de cabeza, y terminó con el récord mundialista del golero español Unai Simón. (Foto: Getty)

Cuando todo hacía pensar que España se encaminaba a una victoria clara sobre , por los cuartos de final del , apareció . El delantero del Atalanta de la Serie A marcó de cabeza a los 41 minutos el empate parcial 1-1 en el SoFi Stadium de California, Estados Unidos, y así también acabó con el récord de minutos invicto que tenía el golero español Unai Simón. Cabe mencionar que el ganador de este encuentro jugará las semifinales ante Francia, que el último jueves derrotó 2-0 a Marruecos.

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