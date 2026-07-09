Kylian Mbappé tuvo su revancha. Luego de desperdiciar un penal en el primer tiempo, el delantero francés apareció a los 59 minutos para marcar el 1-0 de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.
La jugada nació tras una recuperación de Adrien Rabiot en campo propio. El mediocampista inició un rápido contragolpe que encontró a Mbappé con espacios para encarar el arco rival. El atacante no desaprovechó la oportunidad y sacó un potente derechazo cruzado al palo izquierdo que dejó sin opciones a Yassine Bono, quien, pese a estirarse al máximo, no logró desviar el balón.
Con esta anotación, Mbappé dejó atrás el penal fallado, se cobró su revancha y alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los máximos artilleros del torneo. Su tanto le dio la ventaja parcial a Francia en un partido clave por el boleto a las semifinales.