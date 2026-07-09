¡Tuvo su revancha! Mbappé venció a Bono con un golazo y puso el 1-0 para Francia (Foto: AFP)
¡Tuvo su revancha! Mbappé venció a Bono con un golazo y puso el 1-0 para Francia (Foto: AFP)

tuvo su revancha. Luego de desperdiciar un penal en el primer tiempo, el delantero francés apareció a los 59 minutos para marcar el 1-0 de sobre Marruecos en los cuartos de final del .

La jugada nació tras una recuperación de Adrien Rabiot en campo propio. El mediocampista inició un rápido contragolpe que encontró a Mbappé con espacios para encarar el arco rival. El atacante no desaprovechó la oportunidad y sacó un potente derechazo cruzado al palo izquierdo que dejó sin opciones a Yassine Bono, quien, pese a estirarse al máximo, no logró desviar el balón.

Con esta anotación, Mbappé dejó atrás el penal fallado, se cobró su revancha y alcanzó los ocho goles en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los máximos artilleros del torneo. Su tanto le dio la ventaja parcial a Francia en un partido clave por el boleto a las semifinales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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