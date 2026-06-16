¡Apareció su goleador! Gol de Mbappé y pone el 1-0 a favor de Francia ante Senegal en el Mundial | Video: Espn
¡Apareció su goleador! Gol de Mbappé y pone el 1-0 a favor de Francia ante Senegal en el Mundial | Video: Espn

Cuando el partido parecía complicarse para Francia, apareció su máxima estrella. Kylian Mbappé anotó a los 65 minutos el 1-0 ante Senegal en el debut de los galos en el Mundial 2026. El atacante aprovechó una gran habilitación de Michael Olise para definir con precisión y desatar la celebración francesa. Con este gol, Mbappé alcanzó los 13 tantos en la historia de los Mundiales y sigue escalando posiciones entre los máximos artilleros del torneo. La selección francesa encontró en su capitán la solución para romper la resistencia senegalesa y encaminar un triunfo clave en el arranque del Grupo I.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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