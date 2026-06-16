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¡Mbappé la rompió! Doblete de Kyllan y golazo para sellar el triunfo de Francia sobre Senegal
Cuando se jugaban los 95 minutos, apenas instantes después del descuento de Senegal, Kylian Mbappé recibió un pase de Michael Olise lejos del área y sacó un remate de primera intención que dejó sin opciones al arquero Édouard Mendy. El balón se clavó en el arco senegalés para decretar el 3-1 de Francia en su debut en el Mundial 2026. Con este golazo, el delantero francés firmó su doblete en el partido y fue abrazado por todos sus compañeros, desatando la celebración de los hinchas galos en las tribunas. Mbappé volvió a aparecer en el momento indicado para liderar el estreno victorioso de Francia en la Copa del Mundo.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.