Mbappe anota otro gol y pone en ventaja a Francia ante Paraguay (Foto: AFP)
Mbappe anota otro gol y pone en ventaja a Francia ante Paraguay (Foto: AFP)

encontró la ventaja en un momento clave del partido. A los 68 minutos, el árbitro sancionó un penal a favor del conjunto europeo tras una infracción cometida dentro del área paraguaya, decisión que fue celebrada por los dirigidos de Didier Deschamps.

Un minuto después, tomó la responsabilidad desde los doce pasos y no falló. El delantero definió con precisión para vencer al arquero paraguayo y establecer el 1-0 a los 69 minutos del compromiso.

Con este tanto, Francia rompe la resistencia de Paraguay en un duelo muy disputado y da un paso importante en su objetivo de asegurar la clasificación a los cuartos de final del .

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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