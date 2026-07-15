Cuando el empate parecía sellado, Lionel Messi volvió a ser decisivo para la selección de Argentina. A los 91 minutos, el capitán argentino tomó el balón por la banda derecha, eludió a dos defensores ingleses con una brillante maniobra y dejó servido el gol para Lautaro Martínez. El delantero definió como un auténtico ‘9’ y firmó el 2-1 que hizo estallar de alegría a los hinchas argentinos en la semifinal del Mundial 2026 , ya que con ese resultado clasificaban a la final del domingo.
El tanto recordó el histórico triunfo por el mismo marcador sobre Inglaterra en México 1986, un resultado que volvió a ilusionar a toda la Albiceleste. Ahora la selección de Argentina disputará una final más de la mano de Lionel Messi, quien se puso el equipo al hombro e hizo recordar a Diego Maradona en lo que se vivió hace 30 años en el Estadio Azteca y se medirá ante España el próximo domingo en busca de su bicampeonato.