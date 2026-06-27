¡El ‘Toro’ no perdona! Gol de Lautaro Martínez de penal y amplió la ventaja de Argentina ante Jordania | (Foto: AFP)
¡El ‘Toro’ no perdona! Gol de Lautaro Martínez de penal y amplió la ventaja de Argentina ante Jordania | (Foto: AFP)

Al minuto 30, amplió la diferencia gracias a un penal convertido por Lautaro Martínez. El delantero tomó la responsabilidad desde los doce pasos y definió con un remate preciso que dejó sin opciones al arquero Yazeed Abulaila. Con esta anotación, el atacante del Inter de Milán firmó el 2-0 parcial para la ‘Albiceleste’, que empezó a encaminar su clasificación en el

Gracias a los goles de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, Argentina cerró el primer tiempo con una ventaja de 2-0 sobre Jordania, mostrando superioridad y control del partido desde el inicio.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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