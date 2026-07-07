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¡Apareció el capitán! Messi marca el empate y Argentina revive ante Egipto
Cuando parecía que el tiempo se agotaba, apareció el hombre de siempre. A los 83 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi aprovechó un balón que quedó flotando dentro del área y, con un potente remate de zurda, venció al arquero egipcio para marcar el 2-2 a favor de la selección Argentina que se aferra a no despedirse del Mundial 2026.
¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!
El capitán argentino reaccionó con rapidez tras una serie de rebotes en el área y definió con la precisión que lo caracteriza para desatar la locura entre los hinchas de la ‘Albiceleste’. Con el empate, Argentina recuperó el impulso y fue con todo en busca del gol de la remontada en un emocionante partido de octavos de final del Mundial 2026.