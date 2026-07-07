¡Apareció el capitán! Messi marca el empate y Argentina revive ante Egipto | (Foto: AFP)
¡Apareció el capitán! Messi marca el empate y Argentina revive ante Egipto | (Foto: AFP)

Cuando parecía que el tiempo se agotaba, apareció el hombre de siempre. A los 83 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi aprovechó un balón que quedó flotando dentro del área y, con un potente remate de zurda, venció al arquero para marcar el 2-2 a favor de la que se aferra a no despedirse del Mundial 2026.

El capitán argentino reaccionó con rapidez tras una serie de rebotes en el área y definió con la precisión que lo caracteriza para desatar la locura entre los hinchas de la ‘Albiceleste’. Con el empate, Argentina recuperó el impulso y fue con todo en busca del gol de la remontada en un emocionante partido de octavos de final del Mundial 2026.

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