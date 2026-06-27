A los 79 minutos del compromiso, Lionel Messi volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. El capitán de la selección argentina ejecutó un impecable tiro libre y convirtió el tercer tanto de la ‘Albiceleste’ frente a Jordania.
El astro argentino Messi tomó el balón y, con una ejecución magistral, colocó la pelota al palo derecho del arquero jordano, quien solo pudo observar cómo el esférico ingresaba a su portería sin posibilidad alguna de reacción.
Tras el gol, todos los jugadores argentinos corrieron a abrazar a Messi para celebrar una nueva obra de arte del ‘10’, que sigue siendo determinante en el camino de su selección en la Copa del Mundo.
Con este tanto, Argentina amplió la ventaja en el marcador y encamina una contundente victoria por 3-1 sobre Jordania, ratificando su gran momento futbolístico en el certamen.