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¡La Albiceleste pega primero! Gol de Lo Celso y pone arriba a Argentina ante Jordania en el Mundial
El encargado de poner el 1-0 fue Giovani Lo Celso, quien aprovechó un tiro libre para vencer la resistencia del guardameta jordano y desatar la celebración de los hinchas argentinos presentes en el estadio.
Con este resultado parcial, la ‘Albiceleste’ se coloca momentáneamente en ventaja y se acerca a asegurar el primer lugar de su grupo en la Copa del Mundo.
¡¡PPFF, GIOVANI!! ¡¡GOLAZO TOTAL AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE DE LO CELSO PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. JORDANIA!! Messi sonríe en el banco...
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni busca cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto y mantener su invicto en el certamen, mientras que Jordania intenta reaccionar para mantenerse con opciones de clasificación.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.