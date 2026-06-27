¡La Albiceleste pega primero! Gol de Lo Celso y pone arriba a Argentina ante Jordania en el Mundial (Foto: AFP)
¡La Albiceleste pega primero! Gol de Lo Celso y pone arriba a Argentina ante Jordania en el Mundial (Foto: AFP)

abrió el marcador ante Jordania a los 18 minutos del primer tiempo en el duelo correspondiente a la tercera jornada del.

El encargado de poner el 1-0 fue Giovani Lo Celso, quien aprovechó un tiro libre para vencer la resistencia del guardameta jordano y desatar la celebración de los hinchas argentinos presentes en el estadio.

Con este resultado parcial, la ‘Albiceleste’ se coloca momentáneamente en ventaja y se acerca a asegurar el primer lugar de su grupo en la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni busca cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto y mantener su invicto en el certamen, mientras que Jordania intenta reaccionar para mantenerse con opciones de clasificación.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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