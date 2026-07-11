¡Cómo ganó! El cabezazo de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina vs. Suiza. (Foto: AFP)
¡Cómo ganó! El cabezazo de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina vs. Suiza. (Foto: AFP)

A los nueve minutos del primer tiempo, la encontró la ventaja frente a gracias a una gran combinación entre y Alexis Mac Allister.

El capitán de la ‘Albiceleste’ envió un preciso centro desde el sector derecho y el mediocampista se elevó para conectar un potente cabezazo que venció al arquero suizo, decretando el 1-0 parcial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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