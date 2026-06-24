A los 54 minutos del encuentro entre México y República Checa por la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, el combinado azteca encontró una joya en el contragolpe para aumentar su ventaja en el marcador. Mateo Chávez fue el encargado de culminar una acción que desató la euforia de los aficionados mexicanos.

La jugada nació tras una recuperación en campo propio. Con espacios por delante, Chávez emprendió una veloz carrera desde la mitad de la cancha, dejando atrás a los rivales que intentaron frenarlo sin éxito.

El futbolista del AZ Alkmaar avanzó con decisión hasta ingresar al área rival. Ya frente al arquero, mantuvo la calma y acomodó el balón hacia su perfil zurdo para definir con gran precisión.

Su remate raso y colocado terminó en el fondo de la red, convirtiéndose en uno de los mejores goles del partido y ampliando la diferencia para el equipo dirigido por México.

Además de su importancia en el resultado, la anotación tuvo un significado especial para el joven defensor, ya que representó su primer gol oficial con la camiseta de la selección absoluta.

El tanto confirmó el gran momento que atraviesa Chávez, quien poco a poco viene consolidándose como una de las promesas más importantes del fútbol mexicano en Europa.

Con esta conquista, México dio un paso más hacia la clasificación a la siguiente ronda del Mundial, mostrando efectividad y velocidad en las transiciones ofensivas.

¡AL FIN LLEGÓ EL GOL EN EL AZTECA!



México abrió el marcador ante República Checa gracias a una linda definición de Mateo Chávez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RG1rZJXaRQ — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

La espectacular corrida y definición de Mateo Chávez quedarán como una de las imágenes más destacadas de la jornada mundialista y un recuerdo imborrable para el futbolista de 22 años.