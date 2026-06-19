¡Despertó Brasil! Doblete de Matheus Cunha acerca a la Canarinha a los octavos del Mundial 2026 | (Foto: AFP)
¡Despertó Brasil! Doblete de Matheus Cunha acerca a la Canarinha a los octavos del Mundial 2026 | (Foto: AFP)

comenzó a resucitar en el Mundial 2026 y con un doblete de Matheus Cunha vence a Haiti por la segunda fecha del Grupo C. El atacante apareció a los 22 y 35 minutos para encaminar el triunfo de la Canarinha en la segunda fecha de su grupo

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC