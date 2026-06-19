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¡Dio el golpe al minuto! Gol de Matías Galarza, Paraguay vence 1-0 a Turquía por el Mundial
Paraguay golpeó primero en su duelo ante Turquía por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. La selección guaraní sacó provecho de un grave error en salida del conjunto europeo y encontró la ventaja gracias a Matías Galarza. La jugada nació tras una intensa presión paraguaya en campo rival. Luego de recuperar el balón, Galarza no dudó y sacó un potente remate desde más de 20 metros, sorprendiendo al arquero Uğurcan Çakır, quien no pudo evitar la caída de su arco. Con este tanto, Paraguay tomó la delantera en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
¡¡AL MINUTO DE JUEGO APARECIÓ UN JUGADOR DE RIVER!! Toque rápido de Enciso y zapatazo infernal de GALARZA FONDA, desde lejísimos, para el 1-0 de Paraguay ante Turquía.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.