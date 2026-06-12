Gol de Maurício Magalhães para el 3-1 de Paraguay ante Estados Unidos (Video: ESPN)
Gol de Maurício Magalhães para el 3-1 de Paraguay ante Estados Unidos (Video: ESPN)

Cuando se jugaban 73 minutos, Paraguay encontró el descuento gracias a Mauricio Magalhaes, quien capitalizó un excelente pase dentro del área tras una jugada intensa y muy luchada. La Albirroja insistió en ataque, ganó varios rebotes y terminó encontrando el espacio necesario para vencer al arquero estadounidense. El tanto significó el 3-1 en favor de Estados Unidos, que hasta ese momento controlaba el partido con comodidad. Pese a la desventaja, el gol renovó la ilusión paraguaya en busca de una remontada en el tramo final del encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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