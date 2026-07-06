¡España golpea al 90! Mikel Merino marca y deja a Cristiano Ronaldo al borde del adiós (Foto: AFP)
¡España golpea al 90! Mikel Merino marca y deja a Cristiano Ronaldo al borde del adiós (Foto: AFP)

Cuando se cumplían los 90 minutos reglamentarios y ya se disputaba el tiempo añadido de seis minutos,encontró el premio a su insistencia. En una gran jugada colectiva, Ferran Torres habilitó con precisión a , quien apareció como un verdadero centrodelantero para definir con categoría y poner el 1-0 parcial sobre Portugal.

El tanto llegó en un momento decisivo del encuentro y cambia por completo el panorama de la llave. Con este resultado parcial, la selección española está consiguiendo su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras que el combinado luso, liderado por Cristiano Ronaldo, queda al borde de la eliminación.

A falta de los minutos finales, Portugal está obligado a reaccionar si quiere mantener con vida el sueño mundialista de su capitán.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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