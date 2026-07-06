El mediocampista español aprovechó un preciso pase de Ferrán Torres para anotar el único gol del partido y pasar a los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Getty)
El mediocampista español aprovechó un preciso pase de Ferrán Torres para anotar el único gol del partido y pasar a los cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: Getty)

es el héroe de la jornada para España, que clasificó a los cuartos de final del , luego de vencer por 1-0 en tiempo de descuentos a la Portugal de Cristiano Ronaldo. A los 91 minutos de juego, el mediocampista del Arsenal de la Premier League definió con mucha categoría, tras la asistencia de Ferrán Torres en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. Ahora, los ibéricos esperan al ganador del partido entre Estados Unidos vs. Bélgica.

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