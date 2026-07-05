Neymar descontó de penal y le dijo adiós al Mundial (Foto: AFP)
Neymar descontó de penal y le dijo adiós al Mundial (Foto: AFP)

Cuando el partido ingresaba en su recta final, Neymar mantuvo con vida a Brasil. A los 100 minutos, el delantero convirtió un penal y descontó para poner el 2-1 frente a Noruega en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey por los octavos de final del Mundial.

El árbitro sancionó la pena máxima tras una infracción dentro del área, y Neymar asumió la responsabilidad desde los doce pasos. Con un remate preciso, venció al arquero noruego y desató la ilusión de la ‘Canarinha’ en el tiempo de descuento.

Pese al gol brasileño, Noruega continúa arriba en el marcador gracias al doblete de **Erling Haaland>. El conjunto escandinavo resiste la presión en los minutos finales con el objetivo de asegurar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

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