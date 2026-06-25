El atacante de 23 años definió con gran disparo desde fuera del área y pone la paridad, a los 9 minutos de juego en el MetLife Stadium. (Foto: Getty)
El atacante de 23 años definió con gran disparo desde fuera del área y pone la paridad, a los 9 minutos de juego en el MetLife Stadium. (Foto: Getty)

parecía recibir un golpe fulminante en el inicio de juego por parte de Alemania por el , que anotó apenas a los 2 minutos de juego. Sin embargo, , delantero del Sunderland de la Premier League, marcó el empate parcial, con exquisita definición desde fuera del área. Cabe precisar que los teutones ya ganaron la serie y solo juegan por cumplir por el fixture. Como se recuerda, al ‘Tri’ solo le sirve ganar para tentar el segundo lugar de la serie en caso Costa de Marfil pierda, o en todo caso ubicarse como uno de los mejores terceros de la primera ronda de la competición.

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