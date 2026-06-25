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¡Respuesta inmediata! Angulo anota el 1-1 para Ecuador frente a Alemania por el Mundial 2026
Ecuador parecía recibir un golpe fulminante en el inicio de juego por parte de Alemania por el Mundial 2026, que anotó apenas a los 2 minutos de juego. Sin embargo, Nilson Angulo, delantero del Sunderland de la Premier League, marcó el empate parcial, con exquisita definición desde fuera del área. Cabe precisar que los teutones ya ganaron la serie y solo juegan por cumplir por el fixture. Como se recuerda, al ‘Tri’ solo le sirve ganar para tentar el segundo lugar de la serie en caso Costa de Marfil pierda, o en todo caso ubicarse como uno de los mejores terceros de la primera ronda de la competición.
¡¡¡GOLAZO DE ANGULO PARA ECUADOR EMPATE RÁPIDAMENTE ANTE ALEMANIA POR 1-1!!!