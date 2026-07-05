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¡México no se rinde! Raúl Jiménez marcó de penal el 2-3 ante Inglaterra y revive la ilusión en el Azteca
México se niega a bajar los brazos en el Mundial 2026. Cuando el reloj marcaba los 68 minutos, el árbitro Alireza Faghani revisó en el VAR una infracción de Harry Kane dentro del área y, tras confirmar la falta, sancionó penal a favor del conjunto azteca.
El encargado de ejecutar fue Raúl Jiménez, quien mostró toda su jerarquía desde los doce pasos. El experimentado delantero definió con seguridad para vencer a Jordan Pickford y establecer el 3-2 en el marcador, desatando la locura de los miles de hinchas mexicanos que colmaron el Estadio Azteca.
¡MÉXICO SIGUE EN PARTIDO EN EL AZTECA! Raúl Jiménez convirtió el 2-3 vs. Inglaterra que juega con 10. ¡Se viene un final de locos!
Con este tanto, el ‘Tri’ volvió a meterse en partido y alimentó la esperanza de una remontada frente a una selección inglesa que, pese a mantener la ventaja, comenzó a sentir la presión del conjunto local en un cierre de encuentro cargado de emoción.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.