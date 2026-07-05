¡México no se rinde! Raúl Jiménez marcó de penal el 2-3 ante Inglaterra y revive la ilusión en el Azteca (Foto: EFE)
¡México no se rinde! Raúl Jiménez marcó de penal el 2-3 ante Inglaterra y revive la ilusión en el Azteca (Foto: EFE)

se niega a bajar los brazos en el . Cuando el reloj marcaba los 68 minutos, el árbitro Alireza Faghani revisó en el VAR una infracción de Harry Kane dentro del área y, tras confirmar la falta, sancionó penal a favor del conjunto azteca.

El encargado de ejecutar fue Raúl Jiménez, quien mostró toda su jerarquía desde los doce pasos. El experimentado delantero definió con seguridad para vencer a Jordan Pickford y establecer el 3-2 en el marcador, desatando la locura de los miles de hinchas mexicanos que colmaron el Estadio Azteca.

Con este tanto, el ‘Tri’ volvió a meterse en partido y alimentó la esperanza de una remontada frente a una selección inglesa que, pese a mantener la ventaja, comenzó a sentir la presión del conjunto local en un cierre de encuentro cargado de emoción.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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