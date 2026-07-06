En los descuentos, Bélgica puso la cereza al pastel con el cuarto gol de la noche. A los 92 minutos, un error en la salida de Estados Unidos terminó siendo letal. El balón quedó suelto dentro del área y Romelu Lukaku no desaprovechó el regalo: sacó un potente disparo al palo izquierdo de Matt Freese para sellar el 4-1 definitivo.
Con la victoria, los ‘Diablos Rojos’ aseguraron su presencia en los cuartos de final del Mundial 2026. Su próximo desafío será nada menos que España, en un duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.
Tras el pitazo final, el contraste de emociones fue evidente. Mientras los jugadores belgas celebraban con su hinchada el pase a la siguiente ronda, varios futbolistas estadounidenses no pudieron contener las lágrimas y quedaron tendidos sobre el césped, golpeados por una eliminación que puso fin a su sueño mundialista.
La derrota de Estados Unidos también dejó un dato que marcará esta Copa del Mundo: las tres selecciones anfitrionas —Estados Unidos, México y Canadá— quedaron fuera en los octavos de final, despidiéndose del torneo antes de alcanzar la fase de los ocho mejores.