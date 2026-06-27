Cuando todo parecía sentenciado, el partido entre Austria y Argelia regaló un desenlace de película. En la última acción del compromiso, Sasa Kalajdzic apareció para marcar el agónico 3-3 y desatar la euforia tanto en los hinchas austriacos como argelinos.
El reloj marcaba los descuentos finales cuando Austria tuvo una última oportunidad para evitar la derrota. Un preciso centro desde el sector derecho encontró a un compañero en el área, quien prolongó el balón de cabeza hacia el segundo palo.
Allí apareció Kalajdzic, que había ingresado minutos antes, para conectar el segundo cabezazo y enviar la pelota al fondo de las redes. El espigado delantero aprovechó su gran juego aéreo y firmó un empate que vale oro.
El tanto desató la locura en el estadio, ya que el 3-3 permitió que tanto Austria como Argelia aseguren su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Con este resultado, ambas selecciones continúan con vida en el torneo y ahora deberán enfocarse en la fase eliminatoria, donde buscarán seguir sorprendiendo en la máxima cita del fútbol mundial.