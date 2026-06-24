¡'Vini’ otra vez! Brasil golpeó primero y ya vence a Escocia en el Mundial (Foto: EFE)
¡'Vini’ otra vez! Brasil golpeó primero y ya vence a Escocia en el Mundial (Foto: EFE)

Apenas a los 6 minutos, la aprovechó un grave error en la salida de Escocia para abrir el marcador. El arquero Angus Gunn entregó el balón a Jack Hendry, quien intentó salir jugando, pero fue presionado por Rayan y perdió el control. El rebote quedó servido para ., que interceptó la pelota, encaró al guardameta escocés y definió con categoría para decretar el 1-0 de la ‘Canarinha’.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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