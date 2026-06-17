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¡Lo sufre Cristiano Ronaldo! Gol de Yoane Wissa para el 1-1 de RD Congo vs. Portugal en el Mundial
Portugal se fue al descanso con el partido igualado 1-1 ante la República Democrática del Congo por el Mundial 2026, pese a la ventaja inicial, tras el gol de Yoane Wissa en la última jugada de la primera parte. Los africanos aprovecharon un tiro de esquina a favor para llegar a la paridad, ante una defensa muy pasiva que ni lo incomodó, por lo que remató de cabeza con mucha potencia y dejó sin reacción al golero luso Diogo Costa. Cristiano Ronaldo no ha tenido chances, y se fue al vestuario muy disconforme con los primeros 45 minutos.
¡¡HISTÓRICO GOL DE RD CONGO!! Yoane Wissa y un enorme cabezazo para el 1-1 contra ¡LA PORTUGAL DE CRISTIANO RONALDO!