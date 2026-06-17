En la última jugada del primer tiempo, el delantero del Newcastle apareció sin marca para anotar la paridad, ante una defensa muy pasiva. (Foto: Getty)
En la última jugada del primer tiempo, el delantero del Newcastle apareció sin marca para anotar la paridad, ante una defensa muy pasiva. (Foto: Getty)

Portugal se fue al descanso con el partido igualado 1-1 ante la República Democrática del Congo por el , pese a la ventaja inicial, tras el gol de Yoane Wissa en la última jugada de la primera parte. Los africanos aprovecharon un tiro de esquina a favor para llegar a la paridad, ante una defensa muy pasiva que ni lo incomodó, por lo que remató de cabeza con mucha potencia y dejó sin reacción al golero luso Diogo Costa. Cristiano Ronaldo no ha tenido chances, y se fue al vestuario muy disconforme con los primeros 45 minutos.

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