Bélgica protagonizó una de las remontadas más espectaculares de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y selló su clasificación a los octavos de final tras derrotar por 3-2 a Senegal con un gol de penal en el minuto 122.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a la definición desde los doce pasos, el árbitro hondureño Said Martínez fue llamado por el VAR para revisar una acción dentro del área senegalesa. Tras observar las imágenes en el monitor, sancionó penal a favor de Bélgica, desatando la polémica y la expectativa en el estadio. Y es que en la imagen del VAR se observa como el pie de Lamine Camara impacta en Tielemans y produce que se caiga en el área.

Por esta infracción antes del final de la prórroga, el árbitro Saíd Martínez sancionó el penal que Tielemans cambió por gol para la victoria 3-2 de Bélgica vs. Senegal.



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Aunque Romelu Lukaku tomó el balón en un primer momento, finalmente fue Youri Tielemans quien asumió la responsabilidad. El mediocampista remató cruzado al palo izquierdo del arquero, convirtió su segundo gol de la noche y decretó el 3-2 definitivo que clasificó a los europeos a la siguiente ronda.

¡¡YOURI SALVADOR!! TIELEMANS ENGAÑÓ A DIAW Y SENTENCIÓ EL 3-2 DE BÉLGICA ANTE SENEGAL SOBRE EL FINAL DE LA PRÓRROGA.



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La reacción belga comenzó recién en el tramo final del tiempo reglamentario. Con dos goles de desventaja hasta el minuto 80, Lukaku descontó a los 86’ y Tielemans igualó el marcador a los 89’, llevando el compromiso al tiempo suplementario. Cuando todo indicaba que el clasificado se definiría en la tanda de penales, apareció nuevamente Tielemans para firmar la remontada con el tanto del triunfo en el último instante del partido.