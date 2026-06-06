Golazo de Endrick para el 2-1 de Brasil vs Egipto. (Video: ESPN)
Golazo de Endrick para el 2-1 de Brasil vs Egipto. (Video: ESPN)

Cuando más lo necesitaba, apareció . El joven atacante ingresó durante el amistoso frente a Egipto y necesitó apenas unos minutos para hacerse presente en el marcador con un potente zurdazo que desató la celebración de la ‘Canarinha’. El delantero continúa aprovechando cada oportunidad que recibe y llega encendido a pocos días del inicio del Mundial 2026, donde buscará ganarse un lugar importante dentro del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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