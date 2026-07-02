Ivan Perišić marcó el 1-0 de Croacia sobre Portugal. (Foto: EFE)
Ivan Perišić marcó el 1-0 de Croacia sobre Portugal. (Foto: EFE)

A los 53 minutos, encontró el premio a su insistencia con una jugada letal. Tras un preciso centro al corazón del área, Ivan Perisic apareció completamente habilitado para definir con mucha calma entre las piernas de , que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

Con esta conquista, el experimentado delantero llegó a siete goles en la historia de los Mundiales y adelantó a Croacia frente a Portugal en los dieciseisavos de final, dejando al conjunto balcánico con un pie en los octavos.

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