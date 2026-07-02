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¡Gol de Ivan Perišić! Croacia golpea primero a Portugal en el Mundial
A los 53 minutos, Croacia encontró el premio a su insistencia con una jugada letal. Tras un preciso centro al corazón del área, Ivan Perisic apareció completamente habilitado para definir con mucha calma entre las piernas de Diogo Costa, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.
¡¡SE ABRIÓ EL PARTIDO!! Ivan Perisic apareció en soledad por el segundo palo y sentenció el primero de Croacia ante Portugal. ¡Qué definición!
Con esta conquista, el experimentado delantero llegó a siete goles en la historia de los Mundiales y adelantó a Croacia frente a Portugal en los dieciseisavos de final, dejando al conjunto balcánico con un pie en los octavos.