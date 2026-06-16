Gol de Lionel Messi para el 1-0 de Argentina vs. Argelia. (Video: ESPN)
Gol de Lionel Messi para el 1-0 de Argentina vs. Argelia. (Video: ESPN)

Luego de que le anularan un gol por posición adelantada, Lionel Messi encontró rápidamente su revancha. A los 16 minutos, el capitán argentino aceleró con toda su potencia, dejó atrás a la defensa y definió con categoría ante Lucas Zidane, hijo del histórico Zinedine Zidane, para poner el 1-0 de la frente a Argelia. La jugada reflejó toda la jerarquía del astro argentino, que no perdonó cuando tuvo una nueva oportunidad. Además, este tanto significó el gol número 14 de Messi en las Copas del Mundo, ampliando su legado como uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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