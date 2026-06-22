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¡Golazo de Lionel Messi! El genio frotó la lámpara para el 1-0 de Argentina vs. Austria
Lionel Messi no tardó mucho en reivindicarse de un penal fallado en el inicio del juego, y a los 38 minutos de juego marcó, con exquisita definición, el 1-0 de Argentina sobre Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La albiceleste atacó con mucho volumen por banda izquierda y esto fue aprovechado por el astro argentino que apareció solo, y sin marca, para rematar de pierna izquierda. Con esta anotación es oficialmente el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 17 tantos, superando al alemán Miroslav Klose.
¡¡¡LO GRITÓ CON BRONCA!!! ¡¡GOL DE LEO MESSI ANTE AUSTRIA PARA CONVERTIRSE EN EL MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES!!