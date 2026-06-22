Con esta anotación se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 17, superando al alemán Miroslav Klose. (Foto: Getty)
Con esta anotación se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 17, superando al alemán Miroslav Klose. (Foto: Getty)

no tardó mucho en reivindicarse de un penal fallado en el inicio del juego, y a los 38 minutos de juego marcó, con exquisita definición, el 1-0 de sobre Austria, por la segunda fecha del Grupo J del . La albiceleste atacó con mucho volumen por banda izquierda y esto fue aprovechado por el astro argentino que apareció solo, y sin marca, para rematar de pierna izquierda. Con esta anotación es oficialmente el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 17 tantos, superando al alemán Miroslav Klose.

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