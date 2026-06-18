¡Insólito blooper! Arquero de Corea del Sur regaló un gol y México golpeó en el Mundial 2026 | Foto: AFP
¡Insólito blooper! Arquero de Corea del Sur regaló un gol y México golpeó en el Mundial 2026 | Foto: AFP

La encontró la ventaja gracias a un grave error del arquero surcoreano Kim Seung-gyu. A los 49 minutos, el guardameta intentó controlar un balón sin mayor peligro, pero se le escapó de las manos y dejó el rebote servido para que Luis Romo definiera con tranquilidad y anotara el 1-0 en favor del conjunto azteca. El tanto desató la euforia en las tribunas y complicó el panorama de Corea del Sur en un duelo clave por el Grupo A del .

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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