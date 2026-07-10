El mediocampista español tenía apenas unos minutos en el campo y, tal cual pasó ante Portugal, marcó en los instantes finales del partido. (Foto: AFP)
El mediocampista español tenía apenas unos minutos en el campo y, tal cual pasó ante Portugal, marcó en los instantes finales del partido. (Foto: AFP)

se ha convertido en el ángel salvador de la selección de España en el . El mediocampista anotó a los 88 minutos el 2-1 a favor de los ibéricos y selló la victoria de su combinado nacional, en el choque por los cuartos de final de la competición, tal cual sucedió en la ronda previa ante Portugal. El golero belga Senne Lammens dejó un rebote que fue aprovechado por el futbolista del Arsenal FC. Cabe mencionar que en semifinales España se medirá ante Francia, que el último jueves derrotó 2-0 a Marruecos.

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