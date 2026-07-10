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¡Otra vez tú! Mikel Merino anota sobre el final el 2-1 a favor de España sobre Bélgica en el Mundial
Mikel Merino se ha convertido en el ángel salvador de la selección de España en el Mundial 2026. El mediocampista anotó a los 88 minutos el 2-1 a favor de los ibéricos y selló la victoria de su combinado nacional, en el choque por los cuartos de final de la competición, tal cual sucedió en la ronda previa ante Portugal. El golero belga Senne Lammens dejó un rebote que fue aprovechado por el futbolista del Arsenal FC. Cabe mencionar que en semifinales España se medirá ante Francia, que el último jueves derrotó 2-0 a Marruecos.
¡¡NUEVAMENTE EL SALVADOR ES MIKEL!! ¡MERINO CAPTURÓ EL REBOTE QUE DIO LAMMENS Y MARCÓ EL 2-1 DE ESPAÑA VS. BÉLGICA CERCA DEL FINAL! Se lamenta Courtois desde afuera...