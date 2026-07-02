¡Ya está en octavos! Gol de Oyarzabal para que guie la clasificación de España tras vencer a Austria (Foto: AFP)
¡Ya está en octavos! Gol de Oyarzabal para que guie la clasificación de España tras vencer a Austria (Foto: AFP)

¡Sentencia española! A los 89 minutos, Marc Cucurella sacó un pase rasante con mucho veneno al corazón del área yapareció para definir de primera, cruzado y con mucha calidad, venciendo al arquero austríaco para marcar el 3-0.

El delantero firmó así su doblete y alcanzó los cuatro goles en el Mundial 2026. Con este resultado, España aseguró su clasificación a los octavos de final y conocerá a su rival entre el ganador de Portugal ante Croacia.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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