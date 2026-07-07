Egipto anota el segundo gol ante Argentina (AFP)
Egipto anota el segundo gol ante Argentina (AFP)

volvió a golpear en el momento justo y quedó muy cerca de la clasificación a cuartos de final del. A los 67 minutos, el conjunto africano aprovechó quequedó mal parada en defensa tras perder el balón en ataque y lanzó un rápido contragolpe.

La jugada terminó en los pies de Mostafa Ziko, quien apareció completamente libre dentro del área y definió con tranquilidad para vencer al arquero argentino. Con este tanto, Egipto puso el 2-0 parcial y dejó contra las cuerdas a la ‘Albiceleste’ en los octavos de final del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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