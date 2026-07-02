España dio un paso firme hacia la clasificación tras ampliar la diferencia en el marcador a los 65 minutos gracias a Pedro Porro. El lateral derecho apareció por sorpresa dentro del área y conectó de cabeza un preciso centro para firmar el 2-0 sobre Austria.
La jugada se gestó por la banda, desde donde llegó un centro medido que encontró completamente libre a Porro. El defensor le ganó la espalda a la zaga rival y, con un potente frentazo, dejó sin opciones al arquero para desatar la celebración de la selección española.
El segundo tanto llegó cuando Austria intentaba reaccionar y terminó por darle mayor tranquilidad al conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que aprovechó su superioridad para encaminar la victoria en los octavos de final del Mundial 2026.
Con el 2-0, España quedó muy cerca de asegurar su presencia en los cuartos de final, mientras Pedro Porro selló una actuación destacada con un gol que prácticamente sentenció el compromiso.