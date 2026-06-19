Vinicius Júnior. (Foto: Getty Images)
Vinicius Júnior. (Foto: Getty Images)

Brasil golea 3-0 a Haití en el Estadio de Filadelfia por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026. El tercer tanto llegó gracias a una gran asistencia de Lucas Paquetá para Vinícius Júnior, quien quedó mano a mano con Placide y definió con gran categoría por encima del arquero haitiano para ampliar la ventaja de la ‘Canarinha’.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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