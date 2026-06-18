Cyle Larin. (Foto: Getty Images)
Cyle Larin. (Foto: Getty Images)

Canadá hace respetar su localía y golpeó rápidamente a Qatar por la segunda jornada del Mundial 2026. El primer tanto llegó por intermedio de Cyle Larin, quien aprovechó un rebote dejado por el arquero tras un centro de Tajon Buchanan para empujar el balón y marcar el 1-0. Minutos después apareció Jonathan David, que capturó un despeje de la defensa qatarí y sacó una espectacular volea para firmar el 2-0 parcial. Con este resultado, los canadienses se ilusionan con quedarse con el liderato del Grupo B.

Gol de Cyle Larin para el 1-0 de Canadá vs. Suiza:

Gol de Jonathan David para el 2-0 de Canadá vs. Qatar:

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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