Julián Quiñones. (Foto: Getty Images)
Julián Quiñones. (Foto: Getty Images)

México sueña con seguir haciendo historia en el Mundial 2026 y vence parcialmente 2-0 a Ecuador por los dieciseisavos de final. El primer tanto llegó tras un rápido contragolpe liderado por el delantero nacionalizado mexicano, quien dejó atrás la marca de William Pacho y definió con categoría ante Hernán Galíndez. Minutos después apareció Raúl Jiménez, que sacó un espectacular remate al ángulo superior derecho para marcar un golazo y ampliar la ventaja del ‘Tri’ antes del descanso, dejando muy encaminada la clasificación a los octavos de final.

Gol de Julián Quiñoenes para el 1-0 de México vs. Ecuador

Gol de Raúl Jiménez para el 2-0 de México vs. Ecuador

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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