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¡Golazo y doblete de Lionel Messi! La ‘Pulga’ marcó el 2-0 de Argentina vs. Austria
Lionel Messi sigue agrandando su legado en el fútbol. El astro albiceleste marcó un doblete ante Austria, en la victoria de Argentina por 2-0, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Pese a los constante ataques del rival, la vigente campeona del mundo tuvo un contragolpe que fue letal, y a los 95 minutos selló el triunfo, luego de un rebote y una jugada que exigió que incluso se lance al césped para anotar. Con estos dos goles es oficialmente el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando al alemán Miroslav Klose.
¡¡ES INCREÍBLE PERO REAL!! ¡¡DOBLETE DE LIONEL MESSI PARA EL 2-0 DE ARGENTINA VS. AUSTRIA!! ¡18 GOLES Y CONTANDO EN MUNDIALES!