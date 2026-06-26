El Balón de Oro se lució con tres goles en el cierre del Grupo I del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Boston. (Foto: Getty)
El Balón de Oro se lució con tres goles en el cierre del Grupo I del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Boston. (Foto: Getty)

marcó un hat trick en el choque entre las selecciones de y Noruega, por la tercera fecha del Grupo I del en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, en poco más de 30 minutos. El actual Balón de Oro estuvo perfecto en la definición, y le da la ventaja a los galos que, pese a estar clasificados a los dieciseisavos de final del torneo, alinearon a su equipo titular, algo que no ocurrió en el rival que guardó a sus estrellas, entre ellos, Erling Halland.

Primer gol:

Segundo gol:

Tercer gol:

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