EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Historial del España vs. Argentina, resultados y antecedentes. Ambas selecciones jugarán la final del Mundial 2026. FOTO: X de la Selección de España y X de la Selección Argentina
EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Historial del España vs. Argentina, resultados y antecedentes. Ambas selecciones jugarán la final del Mundial 2026. FOTO: X de la Selección de España y X de la Selección Argentina

Argentina y España se verán las caras este domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos. La Albiceleste quiere el bicampeonato de la Copa del Mundo; además, será el último compromiso mundialista de Lionel Messi. Por su parte, la Roja impulsada por el gran momento que atraviesa y el talento de Lamine Yamal busca su segunda estrella.

En el historial, ambas selecciones se midieron en 14 ocasiones, entre oficiales y amistosos. De esos compromisos, solo en una ocasión chocaron en una cita mundialista.

Argentina vs. España: historial de partidos

Como lo señalamos, Argentina y España se han enfrentado en 14 oportunidades y el historial está parejo.

  • 6 victorias de Argentina
  • 6 victorias de España
  • 2 empates

En Copas del Mundo solo se han enfrentado en una ocasión. El partido se realizó el 13/7/1966, en el Mundial de Inglaterra. En esa ocasión, Argentina ganó 2-1 a España.

El 27 de marzo del 2018 fue la última vez que España y Argentina se midieron. Fue un compromiso amistoso que se desarrolló en Madrid y la Roja goleó 6-1.

Antecedentes y resultados completos del Argentina vs. España

FechaResultadoTipo del partidoSede
27/03/2018España 6-1 ArgentinaAmistosoMadrid
06/09/2010Argentina 4-1 EspañaAmistosoBuenos Aires
13/11/2009España 2-1 ArgentinaAmistosoMadrid
10/10/2006España 2-1 ArgentinaAmistosoMurcia
16/11/1999España 0-2 ArgentinaAmistosoSevilla
19/09/1995España 2-1 ArgentinaAmistosoMadrid
11/10/1988España 1-1 ArgentinaAmistosoSevilla
10/10/1974Argentina 1-1 EspañaAmistosoBuenos Aires
10/10/1972España 1-0 ArgentinaAmistosoMadrid
12/07/1966Argentina 2-1 EspañaMundialBirmingham
10/06/1961España 2-0 ArgentinaAmistosoSevilla
23/07/1960Argentina 2-0 EspañaAmistosoBuenos Aires
04/07/1953Argentina 1-0 EspañaAmistosoBuenos Aires
06/12/1952España 0-1 ArgentinaAmistosoMadrid
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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