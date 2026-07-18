Argentina y España se verán las caras este domingo 19 de julio por la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos. La Albiceleste quiere el bicampeonato de la Copa del Mundo; además, será el último compromiso mundialista de Lionel Messi. Por su parte, la Roja impulsada por el gran momento que atraviesa y el talento de Lamine Yamal busca su segunda estrella.
En el historial, ambas selecciones se midieron en 14 ocasiones, entre oficiales y amistosos. De esos compromisos, solo en una ocasión chocaron en una cita mundialista.
Argentina vs. España: historial de partidos
Como lo señalamos, Argentina y España se han enfrentado en 14 oportunidades y el historial está parejo.
- 6 victorias de Argentina
- 6 victorias de España
- 2 empates
En Copas del Mundo solo se han enfrentado en una ocasión. El partido se realizó el 13/7/1966, en el Mundial de Inglaterra. En esa ocasión, Argentina ganó 2-1 a España.
El 27 de marzo del 2018 fue la última vez que España y Argentina se midieron. Fue un compromiso amistoso que se desarrolló en Madrid y la Roja goleó 6-1.
Antecedentes y resultados completos del Argentina vs. España
|Fecha
|Resultado
|Tipo del partido
|Sede
|27/03/2018
|España 6-1 Argentina
|Amistoso
|Madrid
|06/09/2010
|Argentina 4-1 España
|Amistoso
|Buenos Aires
|13/11/2009
|España 2-1 Argentina
|Amistoso
|Madrid
|10/10/2006
|España 2-1 Argentina
|Amistoso
|Murcia
|16/11/1999
|España 0-2 Argentina
|Amistoso
|Sevilla
|19/09/1995
|España 2-1 Argentina
|Amistoso
|Madrid
|11/10/1988
|España 1-1 Argentina
|Amistoso
|Sevilla
|10/10/1974
|Argentina 1-1 España
|Amistoso
|Buenos Aires
|10/10/1972
|España 1-0 Argentina
|Amistoso
|Madrid
|12/07/1966
|Argentina 2-1 España
|Mundial
|Birmingham
|10/06/1961
|España 2-0 Argentina
|Amistoso
|Sevilla
|23/07/1960
|Argentina 2-0 España
|Amistoso
|Buenos Aires
|04/07/1953
|Argentina 1-0 España
|Amistoso
|Buenos Aires
|06/12/1952
|España 0-1 Argentina
|Amistoso
|Madrid